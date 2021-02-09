Усенбаев: Как только завезут вакцину - начнем прививать население от COVID

Часть наших граждан постепенно забывают опасные аспекты коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 9 февраля заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Нурболот Усенбаев.

Он сообщил, что в мире замедляется скорость распространения коронавируса, однако говорить о стабильности пока рано.

"По информации ВОЗ, несколько замедлилась скорость распространения коронавирусной инфекции в Европе. В нашей республике такая же ситуация. В первой половине февраля мы отмечаем замедление. Но при этом каждый день выявляем циркуляцию вируса среди населения, поэтому нельзя говорить о стабильности. Необходимо продолжать выполнять санитарные правила - ношения масок, социальное дистанцирование, использование антисептиков. Несмотря на многие рекомендации Минздрава наше население, часть наших граждан постепенно забывают опасные аспекты этой инфекции. Нужно помнить, что только все вместе сообща мы сможем добиться снижения заболеваемость", - сказал Усенбаев.

По его данным, уже в 60 странах зарегистрировали новый британский штамм коронавируса. В том числе, в соседнем Узбекистане.

"Появляется информация о новых штаммах вируса, мутациях. Мы должны защитить себя, своих близких. Минздравом проводятся соответствующие мероприятия, в том числе, по обеспечению доступа населения к вакцине. Мы в ближайшее время подпишем Национальный план и будем поэтапно организовывать прививки. Эту часть работы населению тоже надо поддержать. В установленном порядке Минздрав сообщит о начале вакцинации, как только завезем вакцину. Надо активно поучаствовать", - призвал замминистра.

Отмечается, что прививаться будут взрослые от 18 до 65-летнего возраста.