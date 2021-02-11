В Кыргызстане 75 новых случаев COVID-19, за сутки скончался один человек

В Кыргызстане на 11 февраля 75 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 32
Ош - 1
Чуйская область – 17
Ошская область - 4
Таласская область - 2
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область– 4
Баткенская область - 2.
За весь период пандемии заболели 85 328 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 83 человека:
Бишкек – 30
Ош – 3
Чуйская область – 32
Ошская область – 7
Таласская область – 1
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 2
Джалал-Абадская область – 6
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели 82 006 человек.
За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай летального исхода от COVID-19 в Ошской области.
За весь период пандемии скончались 1437 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2900.
На стационарном лечении – 427 пациентов, из них:
3 человека (0,7%) - удовлетворительное состояние;
281 (65,8%) - средней тяжести;
117 (27,4%) - тяжелые;
26 (6%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 522 пациента.