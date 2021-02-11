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В Кыргызстане 75 новых случаев COVID-19, за сутки скончался один человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 11 февраля 75 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 32

Ош - 1

Чуйская область – 17

Ошская область - 4

Таласская область - 2

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область– 4

Баткенская область - 2.

За весь период пандемии заболели 85 328 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 83 человека:

Бишкек – 30

Ош – 3

Чуйская область – 32

Ошская область – 7

Таласская область – 1

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 2

Джалал-Абадская область – 6

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели 82 006 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай летального исхода от COVID-19 в Ошской области.

За весь период пандемии скончались 1437 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2900.

На стационарном лечении – 427 пациентов, из них:

3 человека (0,7%) - удовлетворительное состояние;

281 (65,8%) - средней тяжести;

117 (27,4%) - тяжелые;

26 (6%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 522 пациента.


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URL: https://www.vb.kg/397221
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1023 материалов)
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