В Кыргызстане 70 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

В Кыргызстане на 12 февраля зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 37
Ош - 1
Чуйская область – 4
Ошская область - 4
Таласская область - 3
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область– 4
Баткенская область - 2.
За весь период заразились 85 398 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 92 человека:
Бишкек – 38
Ош – 3
Чуйская область – 32
Ошская область – 2
Таласская область – 1
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели - 82 098 человек.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Чуйская область – 1
Нарынская область - 1.
С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 1439 человек.
На стационарном лечении – 430 пациентов, из них:
3 человека (0,6%) - удовлетворительное состояние;
280 (65,1%) - средней тяжести;
123 (28,6%) - тяжелые;
24 (5,5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 496 пациентов.