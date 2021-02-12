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Вместо Атамбаева. Партию "Социал-демократов" возглавил Темирлан Султанбеков

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- Оксана Гут
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Партию "Социал-демократов Кыргызстана" возглавил молодой политик Темирлан Султанбеков. Об этом в соцсетях сообщили сразу несколько членов партии.

Сегодня, по их данным, прошел 4 съезде "СД", где председателем партии был избран 22-летний Темирлан Султанбеков. Однопартийцы поздравили своего "молодого лидера" и пожелали ему успехов на этом "нелегком" пути.

По некоторым данным, Социал-демократы намерены идти на выборы в Бишкекский городской кенеш.

Ранее председателем партии был сын Алмазбека Атамбаева - Сеид Атамбаев.

Напомним, первый съезд партии "Социал-демократы Кыргызстана" прошел весной прошлого года. Сам Сеид Атамбаев рассказывал, что политобъединение было создано Алмазбеком Атамбаевым еще в 2018 году "как запасной вариант, в случае недопуска СДПК на парламентские выборы".


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URL: https://www.vb.kg/397289
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, партии, Кыргызстан, политика, СДПК
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