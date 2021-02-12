Вместо Атамбаева. Партию "Социал-демократов" возглавил Темирлан Султанбеков

Партию "Социал-демократов Кыргызстана" возглавил молодой политик Темирлан Султанбеков. Об этом в соцсетях сообщили сразу несколько членов партии.

Сегодня, по их данным, прошел 4 съезде "СД", где председателем партии был избран 22-летний Темирлан Султанбеков. Однопартийцы поздравили своего "молодого лидера" и пожелали ему успехов на этом "нелегком" пути.

По некоторым данным, Социал-демократы намерены идти на выборы в Бишкекский городской кенеш.

Ранее председателем партии был сын Алмазбека Атамбаева - Сеид Атамбаев.

Напомним, первый съезд партии "Социал-демократы Кыргызстана" прошел весной прошлого года. Сам Сеид Атамбаев рассказывал, что политобъединение было создано Алмазбеком Атамбаевым еще в 2018 году "как запасной вариант, в случае недопуска СДПК на парламентские выборы".