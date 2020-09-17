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Выборы-2020: Полный список кандидатов в депутаты ЖК от "Социал-демократов"

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- Оксана Гут
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики опубликовала уточненные списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Напомним, в выборах участвуют 16 политических партий. Голосование состоится 4 октября.

Партия "Социал-демократы"

1. Атамбаев Сеидбек Алмазбекович (02.07.1976) Высшее образование; ОсОО "Автомаш-Энерго", Генеральный директор

2. Карамушкина Ирина Юрьевна (07.04.1964) Высшее образование; Жогорку Кенеш, депутат

3. Артыков Анвар (30.11.1951) Высшее образование; Жогорку Кенеш, депутат

4. Жунушалиев Рустам Рахманович (07.12.1983) Высшее образование; ОсОО "Аруу Эл Инвест", Генеральный директор

5. Орозова Карамат Бабашевна (16.04.1958) Высшее образование; Жогорку Кенеш КР, депутат

6. Касымбеков Нурбек Айтыевич (06.02.1967) Высшее образование; безработный

7. Джээнбеков Жусупжан Амражанович (23.03.1956) Высшее образование; Джалал-Абадская обл. госадминистрация, губернатор

8. Султанбеков Темирлан Медетбекович (12.09.1998) Высшее образование; безработный

9. Жолдошова Назгүл Амантуровна (19.07.1986) Высшее образование; безработная

10. Султан Кылычбек Камчы (04.01.1976) Высшее образование; безработный

11. Мырсалиева Айжана Мырсалиевна (27.05.1984) Высшее образование; безработная

12. Джеенбеков Равшан Бабырбекович (19.09.1970) Высшее образование; безработный

13. Талиева Камила Абдыразаковна (28.12.1967) Высшее образование; безработная

14. Усубалиев Таалайбек Болотбекович (01.11.1967) Высшее образование; политическая партия СДПК, руководитель секретариата

15. Кодуранова Асель Союзбековна (13.01.1971) Высшее образование; Жогорку Кенеш, депутат

16. Найзабеков Асылбек Алымбекович (02.12.1962) Высшее образование; крестьянское хозяйство "Жума-Найза", фермер

17. Камаева Айчүрөк Үсөнбековна (25.02.1987) Высшее образование; министр юстиции КР, управляющий экспертизы проектов актов

18. Борбукеева Рита Нурмаметовна (17.12.1969) Высшее образование; пансионат "Алтын-Кол", директор

19. Сатыгул кызы Надира (07.06.1964) Высшее образование; ОсОО НПФ "Форум", главный бухгалтер

20. Акматов Азамат Джусупбекович (17.01.1977) Высшее образование; ОсОО "Юридическая фирма "A.Z.Consulting", старший юрист

21. Темирбаева Сауле Караджигитовна (23.08.1974) Высшее образование; НГ МЗКР, врач-невролог

22. Шатманова Шайиста Рахманбердиевна (16.10.1981) Высшее образование; безработная

23. Слесарев Сергей Михайлович (02.01.1961) Высшее образование; ОсОО "РБС", адвокат

24. Жумабаева Нурхан Сатволдыевна (21.09.1974) Высшее образование; ОсОО ДОУ "Пчелки", директор

25. Самигуллина Альфия Эльдаровна (02.02.1968) Высшее образование; ЖК КР, депутат

26. Саитова Минавархан Аттокуровна (05.07.1963) Высшее образование; ОсОО "Мухаммед Азиз Динар", директор

27. Тентиев Талгарбек Алманбетович (14.09.1990) Высшее неоконченное образование; Орловскй городской кенеш, депутат

28. Турксевер Роза Турсуновна (15.04.1970) Высшее образование; ИП "Магазин у Аюпа", директор

29. Саралаев Адилет Айдаркулович (06.07.1986) Высшее образование; местный кенеш, депутат местного кенеша

30. Ниязов Фарид Абилезимович (27.04.1958) Высшее образование; безработный

31. Халикова Ашэра Леджебовна (09.12.1974) Среднее образование; безработная

32. Эрматов Байсалбек Эрдоолатович (09.07.1978) Высшее образование; к\х. "Жетиген", рабочий

33. Осмонбаев Улан Калыбаевич (08.02.1983) Высшее образование; безработный - отозван

33. Орозбакова Гүлмайрам Садыровна (21.10.1958) Высшее образование; ООЖ "Мырза-Айым", председатель

34. Маматбуваев Бахадир Сайдуллаевич (26.07.1959) Высшее образование; ОсОО "АРС", руководитель

35. Айнакулов Мухтарбек Айнакулович (13.11.1957) Высшее образование; Жогорку Кенеш КР, депутат

36. Жоошев Замирбек Тургунбаевич (14.05.1989) Высшее образование; юридическая компания "Прецедент", адвокат

37. Измалкова Алла Николаевна (30.03.1961) Высшее образование; безработная

38. Сулайманов Нурлан Исмаилович (08.10.1968) Высшее образование; безработный

39. Садабаев Мирбек Дуйшенбекович (29.07.1978) Высшее образование; безработный

40. Токомбаев Райымбек Замирбекович (03.02.1978) Высшее образование; безработный

41. Самиева Машхура Шавкатовна (16.05.1982) Высшее образование; частные курсы "Инновация", преподаватель

42. Ростовцев Сергей Владимирович (15.11.1969) Магистр; Федерация СБЕиСП, президент

43. Кермалиев Таалайбек Женишович (17.03.1970) Высшее образование; ОсОО Арпа-Бишкек, коммерческий директор

44. Касмалиев Илимар Карыпович (07.02.1993) Высшее образование; ИП Касмалиев, руководитель

45. Сокушова Бактыгуль Нурманбековна (26.09.1985) Высшее образование; безработная

47. Заитов Мамир Моминжанович (15.01.1964) Среднее специальное образование; айыл окмоту Нариман, глава села

48. Абдиев Тилек Таштанбекович (15.11.1991) Среднее образование; безработный

49. Мукамбетова Сайракан Сагыновна (30.12.1953) Среднее профессиональное образование; безработная

50. Атамбаев Кадырбек Алмазбекович (26.04.1993) Магистр; безработный

51. Атамкулов Алиярбек Аскарбекович (17.12.1965) Высшее образование; безработный

52. Аразов Автандил Мукаевич (18.04.1982) Высшее образование; Жогорку Кеңеш КР, консультант депутата

53. Малтаева Кундус Бейшеновна (20.11.1964) Высшее образование; ИП

54. Сансызбаев Канатбек Калыбекович (06.08.1979) Среднее специальное образование; безработный

55. Абдуллажанов Жалалидин Тохтасинович (21.05.1987) Среднее образование; безработный

56. Кожалиев Кайрат Джалилбекович (17.05.1967) Высшее образование; ЗАО МФК "Элет Капитал", сельский представитель

57. Караева Эльвира Жумабековна (15.02.1987) Бакалавр; безработная

58. Аманов Нурсултан Шарипович (28.01.1993) Высшее образование; ЧП Аманов, директор

59. Борончиев Алик Дайырбекович (01.01.1985) Высшее образование; ОАО Банк Бай-Тушум, начальник кредитного отдела

60. Бейшенбек уулу Ынтымак (09.02.1990) Высшее образование; частное предприятие, сотрудник

61. Орозалиева Тилекжан Буласбековна (28.05.1981) Высшее образование; индивидуальный предприниматель

62. Шайдылдаев Раффаэль Анарбекович (10.08.1970) Высшее образование; безработный

63. Окенов Эрмек Тологонович (06.06.1989) Высшее образование; ОсОО "Silkroute", супервайзер

64. Даудов Руслан Акрамович (24.11.1985) Высшее образование; крестьянское хозяйство, руководитель

65. Султанходжоева Сайха Алиаскаровна (02.05.1960) Высшее образование; пансионат "Ардагер", заведующая хозяйством

66. Ишенов Марат Жыргалбекович (07.03.1987) Высшее образование; БФ ОАО МАМ (аэропорт), агент ГОП СОПАП

67. Кадыров Абдылдабек Наркозуевич (26.03.1953) Высшее образование; безработный

68. Чекиров Урмат Бекенович (09.07.1984) Среднее специальное образование; безработный

69. Ахмаджанова Дилфуза Анарбаевна (28.05.1966) Высшее образование; ОсОО "Луховицкие овощи", укладчик

70. Сариев Елес Раимкулович (30.11.1963) Высшее образование; безработный

71. Эшматов Акылбек Абдылдаевич (17.06.1957) Среднее специальное образование; республиканская почвенная хим.станция, завхоз

72. Гавришев Виктор Юрьевич (08.12.1957) Высшее образование; безработный

73. Увалканова Фарида Сулхарнаиновна (09.03.1957) Высшее образование; безработная

74. Мирзабеков Чингиз Авазович (01.10.1981) Высшее образование; адвокат

75. Орозобеков Бакытбек Орозобекович (20.05.1982) Высшее образование; ОАО "Медиа Форум", технический специалист

76. Баабиев Фархат Жекшенбекович (23.01.1979) Среднее образование; безработный

77. Абдраимова Анара Мекенбаевна (24.01.1961) Среднее образование; безработная

78. Абайлдаев Семетей Ерболатович (26.09.1990) Высшее образование; безработный

79. Мукамбетов Джакшылык Мамбетказиевич (05.08.1966) Высшее образование; ОсОО "Климат КГ", генеральный директор

80. Чингишпеков Эркин Чингишпекович (08.09.1992) Среднее образование; ОсОО "Манас Хэдпинг", заместитель генерального директора

81. Едилова Асылкуль Камчибековна (22.07.1958) Среднее специальное образование; безработная

82. Иса уулу Жандарбек (04.02.1990) Высшее неоконченное образование; безработный

83. Джумабаев Артур Маратович (26.05.1989) Магистр; ОсОО "АВА Консалтинг", генеральнй директор

84. Эмил уулу Мунарбек (02.08.1990) Высшее образование; безработный

85. Ибраимова Алтын Садыралиевна (11.04.1955) Среднее специальное образование; УКЖД, ревизор

86. Кожомкулов Дамир Асанович (22.12.1957) Среднее специальное образование; ОАО "Медиа форум", директор

87. Рустамов Абдыкалык Алибекович (19.11.1964) Высшее образование; безработный

88. Мамыталиев Мурат Абдыназарович (23.02.1960) Среднее образование; ЗАО КЭР, завсклад

89. Хыйнаева Батихан (10.11.1954) Среднее специальное образование; безработная

90. Исаев Төлөгөн Бекташович (23.08.1959) Высшее образование; АВП "Береке-Булак", главный бухгалтер

91. Кидиков Медер Асылбекович (26.12.1984) Высшее образование; безработный

92. Азиев Садык Абийрович (13.02.1971) Высшее образование; кооператив "Тайчилен", частный предприниматель

93. Кожомбердиева Нургуль Тураровна (13.06.1967) Высшее образование; безработная

94. Жетыбаев Бакас Кылычбекович (03.09.1985) Высшее образование; Аэропорт "Иссык-Куль", старший инженер

95. Эсенбеков Максат Эсенбекович (01.08.1993) Магистр; безработный

96. Мамбеталиев Кубанбек Шаршенбаевич (02.11.1965) Высшее образование; Жайылская РКБ, частный ЛОР-врач

97. Дүйшеева Сыягүл Усеновна (16.10.1968) Высшее образование; РЦ "Өмүр жамгыры", директор

98. Жусупов Мурат Зарылбекович (21.02.1977) Высшее образование; ЧП "Джусупова", директор

99. Стукошин Федор Викторович (24.05.1984) Высшее неоконченное образование; безработный

100. Тойгомбаева Динара Зарлыковна (24.11.1979) Высшее образование; безработная

101. Сатаров Аскат Токтосунович (25.03.1989) Высшее образование; безработный

101. Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич (01.03.1993) Высшее образование; безработный

104. Нурланов Эрмек Нурланович (24.03.1998) Высшее неоконченное образование; ИП шоу "Алиса", руководитель - отозван.


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Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, СДПК, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (97 материалов)
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