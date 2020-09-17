Выборы-2020: Полный список кандидатов в депутаты ЖК от "Социал-демократов"

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики опубликовала уточненные списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.
Напомним, в выборах участвуют 16 политических партий. Голосование состоится 4 октября.
Партия "Социал-демократы"
1. Атамбаев Сеидбек Алмазбекович (02.07.1976) Высшее образование; ОсОО "Автомаш-Энерго", Генеральный директор
2. Карамушкина Ирина Юрьевна (07.04.1964) Высшее образование; Жогорку Кенеш, депутат
3. Артыков Анвар (30.11.1951) Высшее образование; Жогорку Кенеш, депутат
4. Жунушалиев Рустам Рахманович (07.12.1983) Высшее образование; ОсОО "Аруу Эл Инвест", Генеральный директор
5. Орозова Карамат Бабашевна (16.04.1958) Высшее образование; Жогорку Кенеш КР, депутат
6. Касымбеков Нурбек Айтыевич (06.02.1967) Высшее образование; безработный
7. Джээнбеков Жусупжан Амражанович (23.03.1956) Высшее образование; Джалал-Абадская обл. госадминистрация, губернатор
8. Султанбеков Темирлан Медетбекович (12.09.1998) Высшее образование; безработный
9. Жолдошова Назгүл Амантуровна (19.07.1986) Высшее образование; безработная
10. Султан Кылычбек Камчы (04.01.1976) Высшее образование; безработный
11. Мырсалиева Айжана Мырсалиевна (27.05.1984) Высшее образование; безработная
12. Джеенбеков Равшан Бабырбекович (19.09.1970) Высшее образование; безработный
13. Талиева Камила Абдыразаковна (28.12.1967) Высшее образование; безработная
14. Усубалиев Таалайбек Болотбекович (01.11.1967) Высшее образование; политическая партия СДПК, руководитель секретариата
15. Кодуранова Асель Союзбековна (13.01.1971) Высшее образование; Жогорку Кенеш, депутат
16. Найзабеков Асылбек Алымбекович (02.12.1962) Высшее образование; крестьянское хозяйство "Жума-Найза", фермер
17. Камаева Айчүрөк Үсөнбековна (25.02.1987) Высшее образование; министр юстиции КР, управляющий экспертизы проектов актов
18. Борбукеева Рита Нурмаметовна (17.12.1969) Высшее образование; пансионат "Алтын-Кол", директор
19. Сатыгул кызы Надира (07.06.1964) Высшее образование; ОсОО НПФ "Форум", главный бухгалтер
20. Акматов Азамат Джусупбекович (17.01.1977) Высшее образование; ОсОО "Юридическая фирма "A.Z.Consulting", старший юрист
21. Темирбаева Сауле Караджигитовна (23.08.1974) Высшее образование; НГ МЗКР, врач-невролог
22. Шатманова Шайиста Рахманбердиевна (16.10.1981) Высшее образование; безработная
23. Слесарев Сергей Михайлович (02.01.1961) Высшее образование; ОсОО "РБС", адвокат
24. Жумабаева Нурхан Сатволдыевна (21.09.1974) Высшее образование; ОсОО ДОУ "Пчелки", директор
25. Самигуллина Альфия Эльдаровна (02.02.1968) Высшее образование; ЖК КР, депутат
26. Саитова Минавархан Аттокуровна (05.07.1963) Высшее образование; ОсОО "Мухаммед Азиз Динар", директор
27. Тентиев Талгарбек Алманбетович (14.09.1990) Высшее неоконченное образование; Орловскй городской кенеш, депутат
28. Турксевер Роза Турсуновна (15.04.1970) Высшее образование; ИП "Магазин у Аюпа", директор
29. Саралаев Адилет Айдаркулович (06.07.1986) Высшее образование; местный кенеш, депутат местного кенеша
30. Ниязов Фарид Абилезимович (27.04.1958) Высшее образование; безработный
31. Халикова Ашэра Леджебовна (09.12.1974) Среднее образование; безработная
32. Эрматов Байсалбек Эрдоолатович (09.07.1978) Высшее образование; к\х. "Жетиген", рабочий
33. Осмонбаев Улан Калыбаевич (08.02.1983) Высшее образование; безработный - отозван
33. Орозбакова Гүлмайрам Садыровна (21.10.1958) Высшее образование; ООЖ "Мырза-Айым", председатель
34. Маматбуваев Бахадир Сайдуллаевич (26.07.1959) Высшее образование; ОсОО "АРС", руководитель
35. Айнакулов Мухтарбек Айнакулович (13.11.1957) Высшее образование; Жогорку Кенеш КР, депутат
36. Жоошев Замирбек Тургунбаевич (14.05.1989) Высшее образование; юридическая компания "Прецедент", адвокат
37. Измалкова Алла Николаевна (30.03.1961) Высшее образование; безработная
38. Сулайманов Нурлан Исмаилович (08.10.1968) Высшее образование; безработный
39. Садабаев Мирбек Дуйшенбекович (29.07.1978) Высшее образование; безработный
40. Токомбаев Райымбек Замирбекович (03.02.1978) Высшее образование; безработный
41. Самиева Машхура Шавкатовна (16.05.1982) Высшее образование; частные курсы "Инновация", преподаватель
42. Ростовцев Сергей Владимирович (15.11.1969) Магистр; Федерация СБЕиСП, президент
43. Кермалиев Таалайбек Женишович (17.03.1970) Высшее образование; ОсОО Арпа-Бишкек, коммерческий директор
44. Касмалиев Илимар Карыпович (07.02.1993) Высшее образование; ИП Касмалиев, руководитель
45. Сокушова Бактыгуль Нурманбековна (26.09.1985) Высшее образование; безработная
47. Заитов Мамир Моминжанович (15.01.1964) Среднее специальное образование; айыл окмоту Нариман, глава села
48. Абдиев Тилек Таштанбекович (15.11.1991) Среднее образование; безработный
49. Мукамбетова Сайракан Сагыновна (30.12.1953) Среднее профессиональное образование; безработная
50. Атамбаев Кадырбек Алмазбекович (26.04.1993) Магистр; безработный
51. Атамкулов Алиярбек Аскарбекович (17.12.1965) Высшее образование; безработный
52. Аразов Автандил Мукаевич (18.04.1982) Высшее образование; Жогорку Кеңеш КР, консультант депутата
53. Малтаева Кундус Бейшеновна (20.11.1964) Высшее образование; ИП
54. Сансызбаев Канатбек Калыбекович (06.08.1979) Среднее специальное образование; безработный
55. Абдуллажанов Жалалидин Тохтасинович (21.05.1987) Среднее образование; безработный
56. Кожалиев Кайрат Джалилбекович (17.05.1967) Высшее образование; ЗАО МФК "Элет Капитал", сельский представитель
57. Караева Эльвира Жумабековна (15.02.1987) Бакалавр; безработная
58. Аманов Нурсултан Шарипович (28.01.1993) Высшее образование; ЧП Аманов, директор
59. Борончиев Алик Дайырбекович (01.01.1985) Высшее образование; ОАО Банк Бай-Тушум, начальник кредитного отдела
60. Бейшенбек уулу Ынтымак (09.02.1990) Высшее образование; частное предприятие, сотрудник
61. Орозалиева Тилекжан Буласбековна (28.05.1981) Высшее образование; индивидуальный предприниматель
62. Шайдылдаев Раффаэль Анарбекович (10.08.1970) Высшее образование; безработный
63. Окенов Эрмек Тологонович (06.06.1989) Высшее образование; ОсОО "Silkroute", супервайзер
64. Даудов Руслан Акрамович (24.11.1985) Высшее образование; крестьянское хозяйство, руководитель
65. Султанходжоева Сайха Алиаскаровна (02.05.1960) Высшее образование; пансионат "Ардагер", заведующая хозяйством
66. Ишенов Марат Жыргалбекович (07.03.1987) Высшее образование; БФ ОАО МАМ (аэропорт), агент ГОП СОПАП
67. Кадыров Абдылдабек Наркозуевич (26.03.1953) Высшее образование; безработный
68. Чекиров Урмат Бекенович (09.07.1984) Среднее специальное образование; безработный
69. Ахмаджанова Дилфуза Анарбаевна (28.05.1966) Высшее образование; ОсОО "Луховицкие овощи", укладчик
70. Сариев Елес Раимкулович (30.11.1963) Высшее образование; безработный
71. Эшматов Акылбек Абдылдаевич (17.06.1957) Среднее специальное образование; республиканская почвенная хим.станция, завхоз
72. Гавришев Виктор Юрьевич (08.12.1957) Высшее образование; безработный
73. Увалканова Фарида Сулхарнаиновна (09.03.1957) Высшее образование; безработная
74. Мирзабеков Чингиз Авазович (01.10.1981) Высшее образование; адвокат
75. Орозобеков Бакытбек Орозобекович (20.05.1982) Высшее образование; ОАО "Медиа Форум", технический специалист
76. Баабиев Фархат Жекшенбекович (23.01.1979) Среднее образование; безработный
77. Абдраимова Анара Мекенбаевна (24.01.1961) Среднее образование; безработная
78. Абайлдаев Семетей Ерболатович (26.09.1990) Высшее образование; безработный
79. Мукамбетов Джакшылык Мамбетказиевич (05.08.1966) Высшее образование; ОсОО "Климат КГ", генеральный директор
80. Чингишпеков Эркин Чингишпекович (08.09.1992) Среднее образование; ОсОО "Манас Хэдпинг", заместитель генерального директора
81. Едилова Асылкуль Камчибековна (22.07.1958) Среднее специальное образование; безработная
82. Иса уулу Жандарбек (04.02.1990) Высшее неоконченное образование; безработный
83. Джумабаев Артур Маратович (26.05.1989) Магистр; ОсОО "АВА Консалтинг", генеральнй директор
84. Эмил уулу Мунарбек (02.08.1990) Высшее образование; безработный
85. Ибраимова Алтын Садыралиевна (11.04.1955) Среднее специальное образование; УКЖД, ревизор
86. Кожомкулов Дамир Асанович (22.12.1957) Среднее специальное образование; ОАО "Медиа форум", директор
87. Рустамов Абдыкалык Алибекович (19.11.1964) Высшее образование; безработный
88. Мамыталиев Мурат Абдыназарович (23.02.1960) Среднее образование; ЗАО КЭР, завсклад
89. Хыйнаева Батихан (10.11.1954) Среднее специальное образование; безработная
90. Исаев Төлөгөн Бекташович (23.08.1959) Высшее образование; АВП "Береке-Булак", главный бухгалтер
91. Кидиков Медер Асылбекович (26.12.1984) Высшее образование; безработный
92. Азиев Садык Абийрович (13.02.1971) Высшее образование; кооператив "Тайчилен", частный предприниматель
93. Кожомбердиева Нургуль Тураровна (13.06.1967) Высшее образование; безработная
94. Жетыбаев Бакас Кылычбекович (03.09.1985) Высшее образование; Аэропорт "Иссык-Куль", старший инженер
95. Эсенбеков Максат Эсенбекович (01.08.1993) Магистр; безработный
96. Мамбеталиев Кубанбек Шаршенбаевич (02.11.1965) Высшее образование; Жайылская РКБ, частный ЛОР-врач
97. Дүйшеева Сыягүл Усеновна (16.10.1968) Высшее образование; РЦ "Өмүр жамгыры", директор
98. Жусупов Мурат Зарылбекович (21.02.1977) Высшее образование; ЧП "Джусупова", директор
99. Стукошин Федор Викторович (24.05.1984) Высшее неоконченное образование; безработный
100. Тойгомбаева Динара Зарлыковна (24.11.1979) Высшее образование; безработная
101. Сатаров Аскат Токтосунович (25.03.1989) Высшее образование; безработный
101. Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич (01.03.1993) Высшее образование; безработный
104. Нурланов Эрмек Нурланович (24.03.1998) Высшее неоконченное образование; ИП шоу "Алиса", руководитель - отозван.