В Кыргызстане 43 новых случая COVID-19, скончались за сутки два человека

В Кыргызстане на 13 февраля зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
За весь период заразились 85 441 человек
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 86 человек:
За весь период выздоровели 82 184 человека.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 1441 человек.
На стационарном лечении находятся 425 пациентов, из них:
На амбулаторном лечении – 457 пациентов.