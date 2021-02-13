Погода
$ 84.40 - 84.80
€ 101.65 - 103.15

В Кыргызстане 43 новых случая COVID-19, скончались за сутки два человека

202  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 13 февраля зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

  1. Бишкек - 20
  2. Ош - 1
  3. Чуйская область – 4
  4. Ошская область - 6
  5. Таласская область - 0
  6. Нарынская область - 4
  7. Иссык-Кульская область – 4
  8. Джалал-Абадская область– 2
  9. Баткенская область – 2

За весь период заразились 85 441 человек

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 86 человек:

  1. Бишкек – 40
  2. Ош – 4
  3. Чуйская область – 16
  4. Ошская область – 6
  5. Таласская область – 2
  6. Нарынская область – 8
  7. Иссык-Кульская область – 7
  8. Джалал-Абадская область – 3
  9. Баткенская область – 0

За весь период выздоровели 82 184 человека.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

  1. Бишкек – 1
  2. Чуйская область – 1

С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 1441 человек.

На стационарном лечении находятся 425 пациентов, из них:

  1. 2 человека (0,4%) - удовлетворительное состояние;
  2. 281 (66,1%) - средней тяжести;
  3. 121 (28,4%) - тяжелые;
  4. 21 (4,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 457 пациентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397309
Теги:
Кыргызгаз, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1026 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  