В Кыргызстане 43 новых случая COVID-19, скончались за сутки два человека

В Кыргызстане на 13 февраля зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 20 Ош - 1 Чуйская область – 4 Ошская область - 6 Таласская область - 0 Нарынская область - 4 Иссык-Кульская область – 4 Джалал-Абадская область– 2 Баткенская область – 2

За весь период заразились 85 441 человек

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 86 человек:

Бишкек – 40 Ош – 4 Чуйская область – 16 Ошская область – 6 Таласская область – 2 Нарынская область – 8 Иссык-Кульская область – 7 Джалал-Абадская область – 3 Баткенская область – 0

За весь период выздоровели 82 184 человека.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1 Чуйская область – 1

С начала пандемии в стране от коронавируса скончались 1441 человек.

На стационарном лечении находятся 425 пациентов, из них:

2 человека (0,4%) - удовлетворительное состояние; 281 (66,1%) - средней тяжести; 121 (28,4%) - тяжелые; 21 (4,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 457 пациентов.