В Кыргызстане 34 новых случая COVID-19, летальных исходов не зафиксировано

В Кыргызстане на 14 февраля зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 19 Ош - 0 Чуйская область – 2 Ошская область - 2 Таласская область - 0 Нарынская область - 6 Иссык-Кульская область – 5 Джалал-Абадская область– 0 Баткенская область – 0

За весь период заразились 85 475 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 69 человек:

Бишкек – 21 Ош – 3 Чуйская область – 19 Ошская область – 6 Таласская область – 3 Нарынская область – 5 Иссык-Кульская область – 10 Джалал-Абадская область – 2 Баткенская область – 0

За весь период выздоровели 82 253 человека.

За минувшие сутки новых случаев летальных исходов не зафиксировано.

На стационарном лечении находятся 424 пациента, из них:

1 человек (0,2%) - удовлетворительное состояние;

280 (66%) - средней тяжести;

116 (27,3%) - тяжелые;

27 (6,3%) - крайне тяжелые.