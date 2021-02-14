В Кыргызстане 34 новых случая COVID-19, летальных исходов не зафиксировано

В Кыргызстане на 14 февраля зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
За весь период заразились 85 475 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 69 человек:
За весь период выздоровели 82 253 человека.
За минувшие сутки новых случаев летальных исходов не зафиксировано.
На стационарном лечении находятся 424 пациента, из них:
1 человек (0,2%) - удовлетворительное состояние;
280 (66%) - средней тяжести;
116 (27,3%) - тяжелые;
27 (6,3%) - крайне тяжелые.