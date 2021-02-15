В Кыргызстане 41 новый случай COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 15 февраля зарегистрирован 41 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 15
Ош - 3
Чуйская область – 18
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 0.
За весь период пандемии заразились 85 516 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 53 человека:
Бишкек – 23
Ош – 2
Чуйская область – 16
Ошская область – 5
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели - 82 306 человек.
Новый случай летального исхода от COVID-19 зарегистрирован в Чуйской области. За все время пандемии от коронавируса скончались 1442 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2228.
На стационарном лечении – 444 пациента, из них:
3 человека (0,6%) - удовлетворительное состояние;
292 (65,7%) - средней тяжести;
123 (27,7%) - тяжелые;
26 (5,8%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 387 пациентов.