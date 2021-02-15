В Кыргызстане 41 новый случай COVID-19, скончался за сутки один человек

В Кыргызстане на 15 февраля зарегистрирован 41 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 15

Ош - 3

Чуйская область – 18

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 0.

За весь период пандемии заразились 85 516 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 53 человека:

Бишкек – 23

Ош – 2

Чуйская область – 16

Ошская область – 5

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели - 82 306 человек.

Новый случай летального исхода от COVID-19 зарегистрирован в Чуйской области. За все время пандемии от коронавируса скончались 1442 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2228.

На стационарном лечении – 444 пациента, из них:

3 человека (0,6%) - удовлетворительное состояние;

292 (65,7%) - средней тяжести;

123 (27,7%) - тяжелые;

26 (5,8%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 387 пациентов.