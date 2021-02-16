В Кыргызстане 48 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

В Кыргызстане на 16 февраля зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 17

Ош - 0

Чуйская область – 12

Ошская область - 2

Таласская область - 3

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 0.

За весь период заразились - 85 564 человека. В разбивке:

U07.1 – 44398 (+14)

U07.2 – 41166 (+34).

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 85 человек:

Бишкек – 31

Ош – 2

Чуйская область – 20

Ошская область – 3

Таласская область – 3

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 17

Джалал-Абадская область – 1

Баткенская область – 2.

За весь период выздоровел - 82 391 человек.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Чуйская область – 1.

За весь период пандемии от коронавируса скончались 1444 человека. В разбивке:

U07.1 – 451 (+2)

U07.2 – 993 (+0).

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3603.

На стационарном лечении – 420 пациентов, из них:

1 человек (0,3%) - удовлетворительное состояние;

275 (65,4%) - средней тяжести;

115 (27,3%) - тяжелые;

29 (6,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 372 пациентов.