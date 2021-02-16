В Кыргызстане 48 новых случаев COVID-19, скончались за сутки два человека

В Кыргызстане на 16 февраля зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 17
Ош - 0
Чуйская область – 12
Ошская область - 2
Таласская область - 3
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 0.
За весь период заразились - 85 564 человека. В разбивке:
U07.1 – 44398 (+14)
U07.2 – 41166 (+34).
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 85 человек:
Бишкек – 31
Ош – 2
Чуйская область – 20
Ошская область – 3
Таласская область – 3
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 17
Джалал-Абадская область – 1
Баткенская область – 2.
За весь период выздоровел - 82 391 человек.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1
Чуйская область – 1.
За весь период пандемии от коронавируса скончались 1444 человека. В разбивке:
U07.1 – 451 (+2)
U07.2 – 993 (+0).
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3603.
На стационарном лечении – 420 пациентов, из них:
1 человек (0,3%) - удовлетворительное состояние;
275 (65,4%) - средней тяжести;
115 (27,3%) - тяжелые;
29 (6,9%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 372 пациентов.