В Кыргызстане 70 новых случаев COVID-19, скончался один человек в Бишкеке

В Кыргызстане на 18 февраля зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 26
Ош - 0
Чуйская область – 17
Ошская область - 6
Таласская область - 2
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область– 3
Баткенская область - 3.
За весь период заразились - 85 689 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 73 человека:
Бишкек – 34
Ош – 1
Чуйская область – 22
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели - 82 525 человек.
Новый случай летального исхода от COVID-19 зафиксирован в Бишкеке.
За весь период от коронавируса скончались 1447 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2976.
На стационарном лечении – 418 пациентов, из них:
5 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;
267 (63,8%) - средней тяжести;
125 (29,9%) - тяжелые;
21 (5%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 360 пациентов.