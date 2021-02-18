В Кыргызстане 70 новых случаев COVID-19, скончался один человек в Бишкеке

В Кыргызстане на 18 февраля зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 26

Ош - 0

Чуйская область – 17

Ошская область - 6

Таласская область - 2

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область– 3

Баткенская область - 3.

За весь период заразились - 85 689 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 73 человека:

Бишкек – 34

Ош – 1

Чуйская область – 22

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели - 82 525 человек.

Новый случай летального исхода от COVID-19 зафиксирован в Бишкеке.

За весь период от коронавируса скончались 1447 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2976.

На стационарном лечении – 418 пациентов, из них:

5 человек (1,1%) - удовлетворительное состояние;

267 (63,8%) - средней тяжести;

125 (29,9%) - тяжелые;

21 (5%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 360 пациентов.