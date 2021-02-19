В Кыргызстане 83 новых случая COVID-19, скончались три человека в Бишкеке

В Кыргызстане на 19 февраля зарегистрировано 83 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 22

Ош - 3

Чуйская область – 42

Ошская область - 4

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 1.

За весь период заразились 85 772 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 58 человек:

Бишкек – 28

Ош – 2

Чуйская область – 13

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели 82 583 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3359.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 3.

За весь период от коронавируса скончались 1450 человек.

На стационарном лечении – 411 пациентов, из них:

8 человек (1,9%) - удовлетворительное состояние;

271 (65,9%) - средней тяжести;

115 (27,9%) - тяжелые;

17 (4,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 386 пациентов.