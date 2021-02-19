В Кыргызстане 83 новых случая COVID-19, скончались три человека в Бишкеке

В Кыргызстане на 19 февраля зарегистрировано 83 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 22
Ош - 3
Чуйская область – 42
Ошская область - 4
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 1.
За весь период заразились 85 772 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 58 человек:
Бишкек – 28
Ош – 2
Чуйская область – 13
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели 82 583 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3359.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 3.
За весь период от коронавируса скончались 1450 человек.
На стационарном лечении – 411 пациентов, из них:
8 человек (1,9%) - удовлетворительное состояние;
271 (65,9%) - средней тяжести;
115 (27,9%) - тяжелые;
17 (4,1%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 386 пациентов.