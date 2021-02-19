Погода
$ 84.30 - 84.70
€ 101.80 - 102.97

В Кыргызстане 83 новых случая COVID-19, скончались три человека в Бишкеке

380  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 19 февраля зарегистрировано 83 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 22

Ош - 3

Чуйская область – 42

Ошская область - 4

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 1.

За весь период заразились 85 772 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 58 человек:

Бишкек – 28

Ош – 2

Чуйская область – 13

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели 82 583 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3359.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 3.

За весь период от коронавируса скончались 1450 человек.

На стационарном лечении – 411 пациентов, из них:

8 человек (1,9%) - удовлетворительное состояние;

271 (65,9%) - средней тяжести;

115 (27,9%) - тяжелые;

17 (4,1%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 386 пациентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397541
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1037 материалов)


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  