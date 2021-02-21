В Кыргызстане зарегистрировано 54 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 21 февраля зарегистрировано 54 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 16

Ош - 0

Чуйская область – 25

Ошская область - 2

Таласская область - 2

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 1.

За весь период заразились 85 885 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 66 человек:

Бишкек – 24

Ош – 2

Чуйская область – 26

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 1

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели 82 756 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2301.