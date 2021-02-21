В Кыргызстане зарегистрировано 54 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 21 февраля зарегистрировано 54 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 16
Ош - 0
Чуйская область – 25
Ошская область - 2
Таласская область - 2
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 1.
За весь период заразились 85 885 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 66 человек:
Бишкек – 24
Ош – 2
Чуйская область – 26
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 1
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели 82 756 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2301.