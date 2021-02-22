В Кыргызстане 44 новых случая COVID-19, умерших не зарегистрировано

В Кыргызстане на 22 февраля зарегистрировано 44 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 25
Ош - 3
Чуйская область – 9
Ошская область - 0
Таласская область - 2
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 2
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 0.
За весь период заразились 85 929 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 47 человек:
Бишкек – 23
Ош – 0
Чуйская область – 16
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели 82 803 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1939.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19 за прошедшие сутки не зафиксированы!
За весь период пандемии от коронавируса скончались 1458 человек.
Новых случаев COVID-19 среди медицинских работников за сутки не зарегистрировано. В то же время с выздоровлением выписаны из стационара – 1, из домашней самоизоляции - 3 медика. За все время пандемии заразились 4202 медработника, из которых выздоровели 4154.