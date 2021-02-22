В Кыргызстане 44 новых случая COVID-19, умерших не зарегистрировано

В Кыргызстане на 22 февраля зарегистрировано 44 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 25

Ош - 3

Чуйская область – 9

Ошская область - 0

Таласская область - 2

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 2

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 0.

За весь период заразились 85 929 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 47 человек:

Бишкек – 23

Ош – 0

Чуйская область – 16

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели 82 803 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1939.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19 за прошедшие сутки не зафиксированы!

За весь период пандемии от коронавируса скончались 1458 человек.

Новых случаев COVID-19 среди медицинских работников за сутки не зарегистрировано. В то же время с выздоровлением выписаны из стационара – 1, из домашней самоизоляции - 3 медика. За все время пандемии заразились 4202 медработника, из которых выздоровели 4154.