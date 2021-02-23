В Кыргызстане 72 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 23 февраля зарегистрировано 72 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 17

Ош - 0

Чуйская область – 47

Ошская область - 1

Таласская область - 0

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 2.

За весь период заразились 86 001 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 76 человек:

Бишкек – 33

Ош – 2

Чуйская область – 26

Ошская область – 0

Таласская область – 2

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область – 1

Баткенская область – 1.

Всего за весь период выздоровели 82 879 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3105.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 не зарегистрировано.

Выписаны из домашней самоизоляции - 4 медика.

За весь период пандемии COVID-19 заразились 4202 медработрика, из которых выздоровели 4158.