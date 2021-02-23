В Кыргызстане 72 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 23 февраля зарегистрировано 72 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 17
Ош - 0
Чуйская область – 47
Ошская область - 1
Таласская область - 0
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 2.
За весь период заразились 86 001 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 76 человек:
Бишкек – 33
Ош – 2
Чуйская область – 26
Ошская область – 0
Таласская область – 2
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область – 1
Баткенская область – 1.
Всего за весь период выздоровели 82 879 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3105.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 не зарегистрировано.
Выписаны из домашней самоизоляции - 4 медика.
За весь период пандемии COVID-19 заразились 4202 медработрика, из которых выздоровели 4158.