От коронавируса в стационарах лечатся 379 пациентов, 20 - крайне тяжелые

В стационарах Кыргызстана от коронавируса лечптся 379 пациентов. Об этом на брифинге 24 февраля сказал заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

На стационарном лечении – 379 пациентов, из них:

5 человек (1,3%) - удовлетворительное состояние;

264 (69,6%) - средней тяжести;

90 (23,7%) - тяжелые;

20 (5,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 309 пациентов.

За прошедшие сутки новых случаев летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано!

Всего за весь период скончались от коронавируса 1460 человек.