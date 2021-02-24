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От коронавируса в стационарах лечатся 379 пациентов, 20 - крайне тяжелые

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- Оксана Гут
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В стационарах Кыргызстана от коронавируса лечптся 379 пациентов. Об этом на брифинге 24 февраля сказал заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

На стационарном лечении – 379 пациентов, из них:

5 человек (1,3%) - удовлетворительное состояние;

264 (69,6%) - средней тяжести;

90 (23,7%) - тяжелые;

20 (5,2%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 309 пациентов.

За прошедшие сутки новых случаев летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано!

Всего за весь период скончались от коронавируса 1460 человек.


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URL: https://www.vb.kg/397691
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1051 материалов)


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