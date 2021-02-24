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Усенбаев: В Кыргызстане лишь 20% населения соблюдают масочный режим

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- Оксана Гут
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В эпидситуации по Коро авирусу отмечается некоторая стабильность. Об этом на брифинге 24 февраля сказал заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Однако, это не значит, что уже не нужно соблюдать санитарные нормы.

"Согласно исследованию, в Кыргызстане лишь 20 процентов населения следуют предписанным саннормам. Это масочный режим, использование антисептика, социальное дистанцирование. А в Казахстане, к примеру, 60 процентов населения следуют правилам в связи с коронавирусом. Поэтому нам надо об этом задуматься. Эти простые меры могут обуздать распространения вируса и спасти жизни", - заявил Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/397692
Теги:
Минздрав, санитария, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1051 материалов)


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