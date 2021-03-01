В Кыргызстане на 1 марта зарегистрировано 22 новых случая COVID-19

В Кыргызстане 22 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 9

Ош - 0

Чуйская область – 4

Ошская область - 0

Таласская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 4

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились коронавирусом 86 251 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 31 человек:

Бишкек – 14

Ош – 0

Чуйская область – 14

Ошская область – 2

Таласская область – 0

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 0.

За весь период пандемии выздоровели 83 210 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2084.

Среди новых случаев заражения медицинских работников за сутки не зарегистрировано. Выписанных также нет.

За все время пандемии COVID-19 заразились 4205 медиков, из которых выздоровели 4179.