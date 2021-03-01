В Кыргызстане на 1 марта зарегистрировано 22 новых случая COVID-19

В Кыргызстане 22 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 9
Ош - 0
Чуйская область – 4
Ошская область - 0
Таласская область - 1
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 4
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились коронавирусом 86 251 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 31 человек:
Бишкек – 14
Ош – 0
Чуйская область – 14
Ошская область – 2
Таласская область – 0
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 0.
За весь период пандемии выздоровели 83 210 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2084.
Среди новых случаев заражения медицинских работников за сутки не зарегистрировано. Выписанных также нет.
За все время пандемии COVID-19 заразились 4205 медиков, из которых выздоровели 4179.