В Кыргызстане 57 новых случаев COVID-19, больше всего из них в Бишкеке

В Кыргызстане на 2 марта 57 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 24
Ош - 0
Чуйская область – 22
Ошская область - 1
Таласская область - 1
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 86 308 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 59 человек:
Бишкек – 17
Ош – 1
Чуйская область – 23
Ошская область – 7
Таласская область – 0
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 5.
Всего за весь период выздоровели 83 269 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3020.