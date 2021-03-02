В Кыргызстане 57 новых случаев COVID-19, больше всего из них в Бишкеке

В Кыргызстане на 2 марта 57 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 24

Ош - 0

Чуйская область – 22

Ошская область - 1

Таласская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 86 308 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 59 человек:

Бишкек – 17

Ош – 1

Чуйская область – 23

Ошская область – 7

Таласская область – 0

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 5.

Всего за весь период выздоровели 83 269 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3020.