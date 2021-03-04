В Кыргызстане 54 новых случая COVID-19. Из них 26 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 4 марта зарегистрировано 54 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 26
Ош - 0
Чуйская область – 10
Ошская область - 5
Таласская область - 0
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 7
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 1.
Всего за весь период заразились - 86 410 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 57 человек:
Бишкек – 27
Ош – 2
Чуйская область – 15
Ошская область – 2
Таласская область – 0
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область – 2.
За весь период выздоровели - 83 375 человек.
Из них четверо - медработники. За все время пандемии COVID-19 заразились 4205 медиков, из которых выздоровели 4190.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3239.