В Кыргызстане 54 новых случая COVID-19. Из них 26 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 4 марта зарегистрировано 54 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 26

Ош - 0

Чуйская область – 10

Ошская область - 5

Таласская область - 0

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 7

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 1.

Всего за весь период заразились - 86 410 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 57 человек:

Бишкек – 27

Ош – 2

Чуйская область – 15

Ошская область – 2

Таласская область – 0

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область – 2.

За весь период выздоровели - 83 375 человек.

Из них четверо - медработники. За все время пандемии COVID-19 заразились 4205 медиков, из которых выздоровели 4190.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3239.