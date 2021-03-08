В Кыргызстане 33 новых случая COVID-19. Из них 17 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 8 марта зарегистрировано 33 новых случаев Covid-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 17
Ош - 1
Чуйская область – 0
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 86 583 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 45 человек:
Бишкек – 16
Ош – 4
Чуйская область – 11
Ошская область – 2
Таласская область – 4
Нарынская область – Иссык-Кульская область – 7
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 0.
Всего за весь период выздоровели 83 575 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 2125.