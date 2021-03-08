В Кыргызстане 33 новых случая COVID-19. Из них 17 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 8 марта зарегистрировано 33 новых случаев Covid-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 17

Ош - 1

Чуйская область – 0

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 86 583 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 45 человек:

Бишкек – 16

Ош – 4

Чуйская область – 11

Ошская область – 2

Таласская область – 4

Нарынская область – Иссык-Кульская область – 7

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 83 575 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 2125.