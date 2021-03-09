В Кыргызстане 23 новых случая COVID-19. Из них 16 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 9 марта зарегистрировано 23 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 16
Ош - 0
Чуйская область – 1
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились - 86 606 человек.
За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 31 человек:
Бишкек – 20
Ош – 0
Чуйская область – 8
Ошская область – 1
Таласская область – 0
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 0.
За весь период заразились 83 606 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2271.