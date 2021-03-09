В Кыргызстане 23 новых случая COVID-19. Из них 16 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 9 марта зарегистрировано 23 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 16

Ош - 0

Чуйская область – 1

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились - 86 606 человек.

За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 31 человек:

Бишкек – 20

Ош – 0

Чуйская область – 8

Ошская область – 1

Таласская область – 0

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 0.

За весь период заразились 83 606 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 2271.