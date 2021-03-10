В Кыргызстане 34 новых случая COVID-19. Из них 24 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 10 марта зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 24
Ош - 0
Чуйская область – 10
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 86 640 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 60 человек:
Бишкек – 9
Ош – 1
Чуйская область – 22
Ошская область – 4
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 21
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели 83 666 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4334.