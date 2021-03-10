В Кыргызстане 34 новых случая COVID-19. Из них 24 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 10 марта зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 24

Ош - 0

Чуйская область – 10

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 86 640 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 60 человек:

Бишкек – 9

Ош – 1

Чуйская область – 22

Ошская область – 4

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 21

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели 83 666 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4334.