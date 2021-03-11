В Кыргызстане 52 новых случая COVID-19, из них 26 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 11 марта зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 26

Ош - 0

Чуйская область – 16

Ошская область - 6

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 2

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 2.

Всего за весь период заразились 86 692 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 52 человека:

Бишкек – 19

Ош – 2

Чуйская область – 9

Ошская область – 2

Таласская область – 2

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 1

Баткенская область – 2.

За весь период выздоровели 83 718 человек

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3281.