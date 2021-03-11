В Кыргызстане 52 новых случая COVID-19, из них 26 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 11 марта зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 26
Ош - 0
Чуйская область – 16
Ошская область - 6
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 2
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 2.
Всего за весь период заразились 86 692 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 52 человека:
Бишкек – 19
Ош – 2
Чуйская область – 9
Ошская область – 2
Таласская область – 2
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 1
Баткенская область – 2.
За весь период выздоровели 83 718 человек
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3281.