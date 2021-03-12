За сутки от коронавируса скончались четыре человека

В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Чуйская область – 1

Джалал-Абадская область – 1

Иссык-Кульская область – 1.

Всего за весь период пандемии скончались 1480 человек.

На стационарном лечении – 312 пациентов, из них:

3 человека (0,9%) - удовлетворительное состояние;

211 (67,6%) - средней тяжести;

78 (25%) - тяжелые;

20 (6,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 260 пациентов.