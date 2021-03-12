За сутки от коронавируса скончались четыре человека

В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 1
Чуйская область – 1
Джалал-Абадская область – 1
Иссык-Кульская область – 1.
Всего за весь период пандемии скончались 1480 человек.
На стационарном лечении – 312 пациентов, из них:
3 человека (0,9%) - удовлетворительное состояние;
211 (67,6%) - средней тяжести;
78 (25%) - тяжелые;
20 (6,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 260 пациентов.