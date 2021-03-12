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За сутки от коронавируса скончались четыре человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 1

Чуйская область – 1

Джалал-Абадская область – 1

Иссык-Кульская область – 1.

Всего за весь период пандемии скончались 1480 человек.

На стационарном лечении – 312 пациентов, из них:

3 человека (0,9%) - удовлетворительное состояние;

211 (67,6%) - средней тяжести;

78 (25%) - тяжелые;

20 (6,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 260 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/398311
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1079 материалов)
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