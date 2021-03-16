73 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Кыргызстане за сутки

В Кыргызстане на 16 марта зарегистрировано 73 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 23
Ош - 2
Чуйская область – 40
Ошская область - 2
Таласская область - 0
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 2.
Всего за весь период заразились 86 990 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 49 человек:
Бишкек – 15
Ош –3
Чуйская область – 9
Ошская область – 3
Таласская область – 0
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели 83 924 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3137.