73 новых случая COVID-19 зарегистрировано в Кыргызстане за сутки

В Кыргызстане на 16 марта зарегистрировано 73 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 23

Ош - 2

Чуйская область – 40

Ошская область - 2

Таласская область - 0

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 2.

Всего за весь период заразились 86 990 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 49 человек:

Бишкек – 15

Ош –3

Чуйская область – 9

Ошская область – 3

Таласская область – 0

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели 83 924 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3137.