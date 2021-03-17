В Кыргызстане за сутки зафиксировано 55 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 17 марта зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 30

Ош - 2

Чуйская область – 13

Ошская область - 1

Таласская область - 0

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 0.

За весь период заразились 87 045 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 56 человек:

Бишкек – 26

Ош – 0

Чуйская область – 15

Ошская область – 1

Таласская область – 0

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 83 980 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4095.