В Кыргызстане за сутки зафиксировано 55 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 17 марта зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 30
Ош - 2
Чуйская область – 13
Ошская область - 1
Таласская область - 0
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 0.
За весь период заразились 87 045 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 56 человек:
Бишкек – 26
Ош – 0
Чуйская область – 15
Ошская область – 1
Таласская область – 0
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 0.
Всего за весь период выздоровели 83 980 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4095.