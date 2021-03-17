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В Чуйской области от коронавируса скончался еще один человек

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- Оксана Гут
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За последние сутки зарегистрирован один летальный случай от коронавируса. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 скончался один человек в Чуйской области.

По республике зарегистрировано всего – 1485 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 466, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1019.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 333 пациента, на амбулаторном - 307 пациентов.

В стационарах г. Бишкек – 155,

г. Ош – 14,

в Чуйской области – 98,

в Ошской области – 15,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 15,

в Ыссык-Кульской области – 29,

в Джалал-Абадской области – 5,

в Баткенской области – 2 пациента.

Из 333 пациентов, находящихся на стационарном лечении:

2 (0,6%) - удовлетворительные,

236 (70,8%) - средней тяжести,

77 (23,1%) - тяжелые

18 (5,4%) - крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19:

в г. Бишкек – 157,

г. Ош – 9,

в Чуйской области – 80,

в Ошской области – 28,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 9,

в Ыссык-Кульской области – 14,

в Джалал-Абадской области – 3,

в Баткенской области – 7 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/398499
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1086 материалов)
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