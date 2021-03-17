В Чуйской области от коронавируса скончался еще один человек

За последние сутки зарегистрирован один летальный случай от коронавируса. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 скончался один человек в Чуйской области.
По республике зарегистрировано всего – 1485 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 466, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1019.
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 333 пациента, на амбулаторном - 307 пациентов.
В стационарах г. Бишкек – 155,
г. Ош – 14,
в Чуйской области – 98,
в Ошской области – 15,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 15,
в Ыссык-Кульской области – 29,
в Джалал-Абадской области – 5,
в Баткенской области – 2 пациента.
Из 333 пациентов, находящихся на стационарном лечении:
2 (0,6%) - удовлетворительные,
236 (70,8%) - средней тяжести,
77 (23,1%) - тяжелые
18 (5,4%) - крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19:
в г. Бишкек – 157,
г. Ош – 9,
в Чуйской области – 80,
в Ошской области – 28,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 9,
в Ыссык-Кульской области – 14,
в Джалал-Абадской области – 3,
в Баткенской области – 7 пациентов.