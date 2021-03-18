В Кыргызстане зарегистрировано 98 (!) новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 18 марта зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

г. Бишкек – 49,

г. Ош – 1,

в Чуйской области – 36,

в Ошской области – 4,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 6,

в Джалал-Абадской области – 0,

в Баткенской области – 0.

За весь период зарегистрировано всего – 87 143 случая. Из них 44 980 случаев – лабораторно подтвержденные, 42 163 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 51 человек:

г. Бишкек – 24,

г. Ош – 0,

Чуйская область – 17,

Ошская область – 0,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 2,

Иссык-Кульская область – 8,

Джалал-Абадская область – 0,

Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровело: 84 031 пациент.

За сутки проведено – 3 597 ПЦР исследований.