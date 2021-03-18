В Кыргызстане зарегистрировано 98 (!) новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 18 марта зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
г. Бишкек – 49,
г. Ош – 1,
в Чуйской области – 36,
в Ошской области – 4,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 6,
в Джалал-Абадской области – 0,
в Баткенской области – 0.
За весь период зарегистрировано всего – 87 143 случая. Из них 44 980 случаев – лабораторно подтвержденные, 42 163 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 51 человек:
г. Бишкек – 24,
г. Ош – 0,
Чуйская область – 17,
Ошская область – 0,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 2,
Иссык-Кульская область – 8,
Джалал-Абадская область – 0,
Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровело: 84 031 пациент.
За сутки проведено – 3 597 ПЦР исследований.