В стационарах страны от коронавируса лечатся 347 пациентов

За последние сутки в Кыргызстане не зарегистрировано летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Всего от коронавируса за время пандемии скончались 1485 человек. Из всех случаев: лабораторно подтвержденные – 466, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1019.
На стационарном лечении всего по республике находятся – 347 пациентов, на амбулаторном - 337 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 161,
г. Ош – 16,
в Чуйской области – 100,
в Ошской области – 16,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 15,
в Иссык-Кульской области – 32,
в Джалал-Абадской области – 5,
в Баткенской области – 2 пациента.
Из 347 пациентов, находящихся на стационарном лечении:
1 (0,2%) - удовлетворительный,
244 (70,3%) средней тяжести,
85 (24,4%) тяжелые
17 (4,8%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в:
г. Бишкек – 176,
г. Ош – 8,
в Чуйской области – 95,
в Ошской области – 31,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 9,
в Иссык-Кульской области – 8,
в Джалал-Абадской области – 3,
в Баткенской области – 7 пациентов.