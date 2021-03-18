В стационарах страны от коронавируса лечатся 347 пациентов

За последние сутки в Кыргызстане не зарегистрировано летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Всего от коронавируса за время пандемии скончались 1485 человек. Из всех случаев: лабораторно подтвержденные – 466, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1019.

На стационарном лечении всего по республике находятся – 347 пациентов, на амбулаторном - 337 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 161,

г. Ош – 16,

в Чуйской области – 100,

в Ошской области – 16,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 15,

в Иссык-Кульской области – 32,

в Джалал-Абадской области – 5,

в Баткенской области – 2 пациента.

Из 347 пациентов, находящихся на стационарном лечении:

1 (0,2%) - удовлетворительный,

244 (70,3%) средней тяжести,

85 (24,4%) тяжелые

17 (4,8%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в:

г. Бишкек – 176,

г. Ош – 8,

в Чуйской области – 95,

в Ошской области – 31,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 9,

в Иссык-Кульской области – 8,

в Джалал-Абадской области – 3,

в Баткенской области – 7 пациентов.