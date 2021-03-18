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В стационарах страны от коронавируса лечатся 347 пациентов

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- Оксана Гут
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За последние сутки в Кыргызстане не зарегистрировано летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Всего от коронавируса за время пандемии скончались 1485 человек. Из всех случаев: лабораторно подтвержденные – 466, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1019.

На стационарном лечении всего по республике находятся – 347 пациентов, на амбулаторном - 337 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 161,

г. Ош – 16,

в Чуйской области – 100,

в Ошской области – 16,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 15,

в Иссык-Кульской области – 32,

в Джалал-Абадской области – 5,

в Баткенской области – 2 пациента.

Из 347 пациентов, находящихся на стационарном лечении:

1 (0,2%) - удовлетворительный,

244 (70,3%) средней тяжести,

85 (24,4%) тяжелые

17 (4,8%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в:

г. Бишкек – 176,

г. Ош – 8,

в Чуйской области – 95,

в Ошской области – 31,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 9,

в Иссык-Кульской области – 8,

в Джалал-Абадской области – 3,

в Баткенской области – 7 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/398546
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1088 материалов)
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