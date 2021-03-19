В Кыргызстане 96 новых случаев COVID-19, из них 43 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 19 марта зарегистрировано 96 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 43

Ош - 2

Чуйская область – 35

Ошская область - 3

Таласская область - 0

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 0.

За весь период заразились - 87 239 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 53 человека:

Бишкек – 29

Ош –0

Чуйская область – 19

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 2

Джалал-Абадская область – 1

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели - 84 084 человека.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3689.