В Кыргызстане 96 новых случаев COVID-19, из них 43 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 19 марта зарегистрировано 96 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 43
Ош - 2
Чуйская область – 35
Ошская область - 3
Таласская область - 0
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 0.
За весь период заразились - 87 239 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 53 человека:
Бишкек – 29
Ош –0
Чуйская область – 19
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 2
Джалал-Абадская область – 1
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели - 84 084 человека.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3689.