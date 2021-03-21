Чем народный праздник Нооруз так дорог кыргызстанцам и всему человечеству?

Нет ни одного более архаичного, более символичного в нашем глобальном, человеческом единстве праздника, чем праздник прихода весеннего равноденствия.

На Востоке с древнейших времен до наших дней он известен под названием Нооруз, в древней Европе – праздник Великих Дионисий, у древних славян – празднества в честь бога Ярилы.

В древней Греции среди любимых народных культов и обычаев особое место отводилось культу бога Диониса. Празднования в его честь проводились в дни весеннего равноденствия с песнями и плясками, гуляниями, в которых торжественно прославлялись приход весны, ожидание нового урожая, продолжение жизни.

Еще задолго до основания первой мировой державы – Персидской, праздник Навруз – начало нового года, отмечался древними народами Ближней и Центральной Азии. В легендах иранцев празднование Навруза установлено великим, легендарным царем древнего Ирана Джамшидом, который по мифам, правил счастливо и справедливо 700 лет. По народным сказаниям он был сыном владыки солнечной сферы, открывшего людям огонь, научившим их различным ремеслам. Великий Фирдоуси писал о Джамшиде, как о поводыре всезнающем и всевидящем.

В удивительнейшей книге древних персидских священных текстов - Авесте, органически сплелись мифологические и исторические сюжеты, рисующие картину мира. Верховный бог Ахурамазда, являясь отцом священного огня Атрара, творцом разума и совести, символизировал божественное начало света, правды, добра. В вечной борьбе со злым духом тьмы, разрушителем жизни Ариманом, Ахурамазда приносил людям правду, добро и огонь. Вообще огонь олицетворял собой священное начало мироздания, был посредником между человеком и силами неба, он очищал, спасал, давал надежду.

Не случайно в дни празднования Нооруза древнейшая традиция диктует не прерывать огонь в очаге, разжигать костры, свечи, у тюркских народов - арчу, как символы очищения, воскрешения, продолжения жизни, пожелания и надежды на лучшее, светлое и доброе, мирное.

В сознании древних людей, детей природы, увеличение дня, прибавление солнечного времени, пробуждение природы ассоциировались нескончаемой борьбой и победой бога Солнца над демоном Тьмы.

Так и мироощущение кыргызов, до внедрения канонов ислама, подчинялось общечеловеческим древним верованиям во всесилие небес, способствующего постоянному воскрешению, дающего жизнь и надежду. Не случайно у кыргызов сохранилась столь распространенная и дошедшая до наших дней вера в бога неба – Тенир. До сих пор, благословляя молодежь, молодые семьи, наши аксакалы, подняв ладони к небу, говорят: "Көк Теңирим колдосун" ("Пусть вас поддержит Голубое Небо").

Знатоки великого эпоса "Манас" хорошо знают клятву Манаса, в которой он обращается к Теңиру (Небу):

- Берген анттан мен тайсам (Если нарушу клятву), Төбөсү ачык Көк урсун (Пусть проклянет Голубое Небо), Төшү түктүү жер урсун (Пусть проклянет могучая Земля).

Вообще главная идея Нооруза произошла от внимательного наблюдения за природой, за сменой дня и ночи, времен года. Как и в природе, все живое находится в постоянном круговороте: то уходит в спячку, в сон, то, с наступлением равноденствия дня и ночи, и приходом весны, все живое просыпается, тянется к жизни.

Величие тенгрианства в том, что оно не смирилось с идеей смертности человека, со скоротечностью земного пути, а находит бессмертие человека в постоянной смене времен года, верит в то, что происходят изменения, но не исчезновение человека. Что приход весны поднимает от тяжелого сна тех, кто на время "ушел из их рядов". И наступление весны, равноденствие ночи и дня отмечается как праздник бессмертия.

В кыргызском миропонимании приход весны – это радость, отвращающая тревоги темного, холодного покоя, голода; это пробуждение к новому, радостному, светлому и доброму, благополучному. Поэтому Нооруз для кыргызов – праздник продолжения Жизни, Обновления, Надежды и Веры….

Представляется, что наравне с греками, иранцами, тюркскими народами и славянами, кыргызы сформировали философское, этическое требование – верить в изначально справедливое, правильное устройство мира, в котором нельзя быть на стороне лжи, зла, несправедливости и темных сил. Это обосновывает этические нормы встречи Нооруза, как символа надежды на лучшие перемены, призывая людей прощать и любить, помогать друг другу, верить в свет, добро и честный труд. А это, независимо от конфессиональной и национальной принадлежности, - вечные мировые истины.

Не случайно 19 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция о признании 21 марта – Международным днем Нооруза и поддержки усилий государств, в которых отмечается Нооруз, по сохранению и развитию культуры и традиций, связанных с Ноорузом. Наших национальных ценностей, суверенитета и безопасности, нравственности и единства, гражданской ответственности!

Надеемся, что дух древнейшего праздника всех племен и народов мира, в сегодняшнее непростое для всех нас время, даст нам веру в начало света, в добро, в победу над тяжелыми последствиями коронавирусной пандемии, в справедливость, обновление и созидание.

Нооруз – символ победы света, справедливости, созидания. Этим он и дорог кыргызстанцам и всему человечеству.

Автор – доктор педагогических наук, кандидат исторических наук Ишенкуль Болджурова.