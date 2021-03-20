Рост новых случаев COVID. Население просят усилить меры предосторожности

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба.

Как было отмечено, в последние дни наблюдается динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Несмотря на наличие более 50% коечного фонда и резервных мест, мы не можем расслабляться. Необходимо усилить работу по перепрофилированию медицинских учреждений на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Представители Министерства здравоохранения и социального развития выступили за необходимость сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий, усиления масочного режима в общественных местах и местах скопления людей, соблюдения гражданами правил социального дистанцирования.

"Гражданам необходимо обратить особое внимание на безопасность своего здоровья, то есть соблюдать социальную дистанцию, носить маски и придерживаться других санитарных норм", - сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития Нурболот Усенбаев.

Артем Новиков подчеркнул, что медицинские учреждения страны на всех уровнях должны быть полностью готовыми к возможному увеличению числа пациентов с COVID-19.

"Эпидемиологическая ситуация в стране изменилась за последнюю неделю. Первичное звено в системе здравоохранения в каждой области, вплоть до сельских управ, должно максимально отслеживать состояние здоровья населения, уровень распространения и заболеваемости коронавирусной инфекцией. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, будут рассмотрены вопросы введения дополнительных мер защиты. Медицинские учреждения должны составить соответствующий график обеспеченности больниц лекарствами для мониторинга. Постоянный запас лекарств не должен опускаться ниже двухмесячной потребности, в том числе и в аптеках по всей республике. Цены на лекарства будут под особым контролем государства. На следующей неделе мы проведем встречу со всеми представителями фармацевтического бизнеса. Наготове должен быть алгоритм развертывания всех сил и средств на случай ухудшения ситуации. 1 апреля все учреждения здравоохранения должны быть подключены к системе подачи кислорода, а все отдаленные или полустационарные медицинские учреждения оснащены кислородными концентраторами", - сказал он.

Также по итогам заседания Министерству здравоохранения и социального развития поручено: совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, с полномочными представителями Правительства в областях, мэриями городов Бишкек и Ош провести разъяснительную работу с населением относительно необходимости строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период проведения агитационных мероприятий представителями различных партий и общественных организаций.

Министерству образования и науки, мэрии города Бишкек поручено провести разъяснительную работу с директорами школ и руководителями детских садов независимо от формы собственности по соблюдению санитарных правил. Кроме того, мэрии города Бишкек и полномочным представительствам Правительства в областях рекомендовано информировать родителей детей о наличии мест в больницах для оказания профилактических и медицинских услуг детям при различных заболеваниях, в том числе острых респираторных заболеваниях.