В Кыргызстане за сутки выявили 68 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 21 марта зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 45

Ош - 4

Чуйская область – 12

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область– 1

За весь период зарегистрировано 87 389 случаев заболевания.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 55 человек:

Бишкек – 23

Чуйская область – 18

Ошская область – 2

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 6

Баткенская область – 2

За весь период выздоровели - 84 185 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3418