В Кыргызстане за сутки выявили 68 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 21 марта зарегистрировано 68 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 45
Ош - 4
Чуйская область – 12
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область– 1
За весь период зарегистрировано 87 389 случаев заболевания.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 55 человек:
Бишкек – 23
Чуйская область – 18
Ошская область – 2
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 6
Баткенская область – 2
За весь период выздоровели - 84 185 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3418