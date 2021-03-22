В Кыргызстане 73 новых случая COVID-19, из них 58 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 22 марта зарегистрировано 73 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 58

Ош - 0

Чуйская область – 1

Ошская область - 2

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 7

Джалал-Абадская область– 5

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 87 462 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 38 человек:

Бишкек – 20

Ош –1

Чуйская область – 11

Ошская область – 3

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели 84 223 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 2420.