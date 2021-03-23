В Кыргызстане на 23 марта зарегистрировано 75 новых случаев COVID-19

За последние 2 недели в Кыргызстане зарегистрировано 879 случаев COVID-19. Больше всего зараженных было выявлено в Бишкеке. Об этом на брифинге 23 марта сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

По ее данным, за прошедшие сутки зарегистрировано 75 новых случаев коронавируса.

г. Бишкек - 56

Чуйская область - 12

Иссык-Кульская область - 3

г. Ош - 2

Джалал-Абадская область - 1

Нарынская область - 1.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане заразились коронавирусом 87 537 человек.

"Репродуктивное число составляет 1,16. За последние 14 дней зарегистрировано 879 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Наблюдается рост заболеваемости в Бишкеке", - информировала Акматова.