В стационарах страны от коронавируса лечатся 459 пациентов

За прошедшие сутки новых случаев летальных исходов от COVID-19 в стране не зафиксировано. Об этом на брифинге 23 марта сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

За весь период пандемии от коронавируса скончались 1490 человек.

За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 51 человек:

Бишкек – 27

Чуйская область – 18

Ошская область – 5

Джалал-Абадская область – 1.

За весь период выздоровели - 84 274 человека.

На стационарном лечении находятся 459 пациентов, из них:

3 человека (0,3%) - удовлетворительное состояние;

304 (66,2%) - средней тяжести;

131 (28,5%) - тяжелые;

18 (3,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 367 пациентов.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 2571.