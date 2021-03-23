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В стационарах страны от коронавируса лечатся 459 пациентов

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки новых случаев летальных исходов от COVID-19 в стране не зафиксировано. Об этом на брифинге 23 марта сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

За весь период пандемии от коронавируса скончались 1490 человек.

За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 51 человек:

Бишкек – 27

Чуйская область – 18

Ошская область – 5

Джалал-Абадская область – 1.

За весь период выздоровели - 84 274 человека.

На стационарном лечении находятся 459 пациентов, из них:

3 человека (0,3%) - удовлетворительное состояние;

304 (66,2%) - средней тяжести;

131 (28,5%) - тяжелые;

18 (3,9%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 367 пациентов.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 2571.


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URL: https://www.vb.kg/398705
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1104 материалов)
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