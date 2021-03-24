В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 115 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 24 марта зарегистрировано 115 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 66
Ош - 2
Чуйская область – 42
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 0.
За весь период заразились 87 652 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 65 человек:
Бишкек – 26
Ош –0
Чуйская область – 20
Ошская область – 3
Таласская область – 0
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 0.
Всего за весь период выздоровели 84 339 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 5325.