В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 115 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 24 марта зарегистрировано 115 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 66

Ош - 2

Чуйская область – 42

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 0.

За весь период заразились 87 652 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 65 человек:

Бишкек – 26

Ош –0

Чуйская область – 20

Ошская область – 3

Таласская область – 0

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 84 339 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 5325.