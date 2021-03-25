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В Кыргызстане 29 марта начнется первый этап вакцинации от коронавируса

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- Оксана Гут
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Министерство здравоохранения и социального развития КР 29 марта начнет первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в рамках подготовки к началу пусковой вакцинации, идет доставка вакцин в город Ош и пункты вакцинации Чуйской области. Также идет процесс одобрения со стороны Научно-технической группы экспертов иммунизации (НТГЭИ) документов на вакцину.

Во всех регионах республики идут обучающие тренинги для медицинских работников по организации проведения вакцинации.

Пусковой этап вакцинации начнется в г. Бишкек, г. Ош и Чуйской области.

  1. В г. Бишкек будут развернуты 5 прививочных пунктов, на базе четырех Объединённых центров семейной медицины и ЦСМ №7;
  2. в Чуйской области будет развернуто 2 пункта, в ЦСМ Сокулукского и Ысык-Атинского районов;
  3. в г. Ош будет развернуто 2 пункта, на базе двух филиалов ЦСМ - №8 и №10.

На 1-м этапе планируется вакцинировать:

- медицинских работников с высоким и очень высоким риском заражения инфекцией, работающих в красной зоне, ГСВ и ЦСМ;

- медицинских работников неотложной скорой помощи, отделений интенсивной терапии с высоким риском развития тяжелых форм заболевания или смерти;

- медицинских работников и персонал в учреждениях долговременного ухода;

- работники общеобразовательных организаций, работников правоохранительных и силовых структур.

Для информации:

Вакцина "SinoPharm" - это инактивированная вакцина (в создании вакцины используются болезнетворные вирус или бактерия, или очень похожие на них микроорганизмы, которые инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла. Этот метод основывается на технологиях, которые, как было доказано, эффективно защищают человека, они применяются для изготовления вакцин против гриппа и полиомиелита и позволяет наладить достаточно масштабное производство вакцин). Досье принято ВОЗ на рассмотрение, решение ожидается в марте, для включения в список ВОЗ в период ЧС.

Данной вакциной провакцинировано более 12 млн человек в 65 странах. Такие как: КНР, ОАЭ, Турецкая Республика, Республика Узбекистан, Бахрайн и др.

Побочных проявлений после иммунизации вакциной "SinoPfarm" не зарегистрировано.

Срок хранения вакцины 3 года, температура хранения +2+8 градусов. Наша холодовая цепь позволяет использование и хранение данной вакцины.

Вакцинация двухкратная с интервалом 25-28 дней.

Прививки будут проводиться на добровольной основе.


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URL: https://www.vb.kg/398784
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (1108 материалов)
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