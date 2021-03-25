В Кыргызстане 29 марта начнется первый этап вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения и социального развития КР 29 марта начнет первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время в рамках подготовки к началу пусковой вакцинации, идет доставка вакцин в город Ош и пункты вакцинации Чуйской области. Также идет процесс одобрения со стороны Научно-технической группы экспертов иммунизации (НТГЭИ) документов на вакцину.
Во всех регионах республики идут обучающие тренинги для медицинских работников по организации проведения вакцинации.
Пусковой этап вакцинации начнется в г. Бишкек, г. Ош и Чуйской области.
На 1-м этапе планируется вакцинировать:
- медицинских работников с высоким и очень высоким риском заражения инфекцией, работающих в красной зоне, ГСВ и ЦСМ;
- медицинских работников неотложной скорой помощи, отделений интенсивной терапии с высоким риском развития тяжелых форм заболевания или смерти;
- медицинских работников и персонал в учреждениях долговременного ухода;
- работники общеобразовательных организаций, работников правоохранительных и силовых структур.
Для информации:
Вакцина "SinoPharm" - это инактивированная вакцина (в создании вакцины используются болезнетворные вирус или бактерия, или очень похожие на них микроорганизмы, которые инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла. Этот метод основывается на технологиях, которые, как было доказано, эффективно защищают человека, они применяются для изготовления вакцин против гриппа и полиомиелита и позволяет наладить достаточно масштабное производство вакцин). Досье принято ВОЗ на рассмотрение, решение ожидается в марте, для включения в список ВОЗ в период ЧС.
Данной вакциной провакцинировано более 12 млн человек в 65 странах. Такие как: КНР, ОАЭ, Турецкая Республика, Республика Узбекистан, Бахрайн и др.
Побочных проявлений после иммунизации вакциной "SinoPfarm" не зарегистрировано.
Срок хранения вакцины 3 года, температура хранения +2+8 градусов. Наша холодовая цепь позволяет использование и хранение данной вакцины.
Вакцинация двухкратная с интервалом 25-28 дней.
Прививки будут проводиться на добровольной основе.