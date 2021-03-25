В Кыргызстане зарегистрировано 106 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 25 марта за сутки зарегистрировано с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 106 новых случаев. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

г. Бишкек – 61,

г. Ош – 1,

в Чуйской области – 40,

в Ошской области – 0,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 0,

в Ыссык-Кульской области – 1,

в Джалал-Абадской области – 1,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировано всего – 87 758 случаев, из них 45 400 случаев – лабораторно подтвержденные, 42 358 – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 68 пациентов.

Из них:

г. Бишкек – 30, г. Ош – 4,

Чуйская область – 25,

Ошская область – 0,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 2,

Иссык-Кульская область – 7,

Джалал-Абадская область – 0,

Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровело 84 407 пациентов.

За сутки проведено – 4 167 ПЦР исследований.