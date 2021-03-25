В Кыргызстане зарегистрировано 106 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 25 марта за сутки зарегистрировано с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 106 новых случаев. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
г. Бишкек – 61,
г. Ош – 1,
в Чуйской области – 40,
в Ошской области – 0,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 0,
в Ыссык-Кульской области – 1,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировано всего – 87 758 случаев, из них 45 400 случаев – лабораторно подтвержденные, 42 358 – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 68 пациентов.
Из них:
г. Бишкек – 30, г. Ош – 4,
Чуйская область – 25,
Ошская область – 0,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 2,
Иссык-Кульская область – 7,
Джалал-Абадская область – 0,
Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровело 84 407 пациентов.
За сутки проведено – 4 167 ПЦР исследований.