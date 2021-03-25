За сутки от коронавируса скончались еще два человека в Бишкеке

В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Оба случая от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 и зарегистрированы в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1494 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 467, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1027.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 508 пациентов, на амбулаторном лечении находятся - 406 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 244,

г. Ош – 21,

в Чуйской области – 152,

в Ошской области – 11,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 25,

в Ыссык-Кульской области – 37,

в Джалал-Абадской области – 15,

в Баткенской области – 3 пациента.

Из 508 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 4 (0,7%) - удовлетворительные, 352 (69,2%) - средней тяжести, 132 (25,9%) - тяжелые и 20 (3,9%) - крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19:

г. Бишкек – 277,

г. Ош – 8,

в Чуйской области – 75,

в Ошской области – 28,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 9,

в Иссык-Кульской области – 2,

в Джалал-Абадской области – 1,

в Баткенской области – 6 пациентов.