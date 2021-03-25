За сутки от коронавируса скончались еще два человека в Бишкеке

В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Оба случая от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 и зарегистрированы в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего – 1494 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 467, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1027.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 508 пациентов, на амбулаторном лечении находятся - 406 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 244,
г. Ош – 21,
в Чуйской области – 152,
в Ошской области – 11,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 25,
в Ыссык-Кульской области – 37,
в Джалал-Абадской области – 15,
в Баткенской области – 3 пациента.
Из 508 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 4 (0,7%) - удовлетворительные, 352 (69,2%) - средней тяжести, 132 (25,9%) - тяжелые и 20 (3,9%) - крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19:
г. Бишкек – 277,
г. Ош – 8,
в Чуйской области – 75,
в Ошской области – 28,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 9,
в Иссык-Кульской области – 2,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Баткенской области – 6 пациентов.