В Кыргызстане на 26 марта зарегистрировано 100 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 45
Ош - 0
Чуйская область – 46
Ошская область - 2
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 1.
Всего за весь период заразились - 87 858 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 62 человека:
Бишкек – 36
Ош –2
Чуйская область – 23
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели - 84 469 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4723.