В Кыргызстане на 26 марта зарегистрировано 100 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 45

Ош - 0

Чуйская область – 46

Ошская область - 2

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 1.

Всего за весь период заразились - 87 858 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 62 человека:

Бишкек – 36

Ош –2

Чуйская область – 23

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели - 84 469 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4723.