Будут ли ограничения в Бишкеке из-за роста заболеваемости COVID?

В связи с ростом числа заболеваемости COVID-19 городской штаб принимает меры для противодействия распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 26 марта, в ходе брифинга рассказала вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева.

По ее словам с сегодняшнего дня усиливаются рейды по соблюдению санитарных норм субъектами предпринимательства.

- У нас нет цели закрыть бизнес и школы. Ограничительные меры будут вводиться только в случае ухудшения эпидситуации. Пока же остаются прежние правила: загрузка кафе и публичных мест - не более 50%, обязательное ношение масок и санобработка, - сказала Чыныбаева.

Главный специалист санитарно-экологической инспекции Айбек Умаров добавил, что специалисты пока будут вести только разъяснительную работу с предпринимателями, которые не соблюдают в своих заведениях нормы.

Отметим, на протяжении последних дней в Кыргызстане наблюдается рост числа заболеваемости коронавирусом. Больше всего новых случаев фиксируется в Бишкеке и Чуйской области.