В Кыргызстане на 27 марта зарегистрировано 88 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 55

Ош - 0

Чуйская область – 24

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область– 1

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 87 946 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 68 человек:

Бишкек – 36

Ош –2

Чуйская область – 27

Ошская область – 1

Таласская область – 0

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 0

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели 84 537 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4604.