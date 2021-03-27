В Кыргызстане на 27 марта зарегистрировано 88 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 55
Ош - 0
Чуйская область – 24
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область– 1
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 87 946 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 68 человек:
Бишкек – 36
Ош –2
Чуйская область – 27
Ошская область – 1
Таласская область – 0
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 0
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели 84 537 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 4604.