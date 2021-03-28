В Кыргызстане на 28 марта зарегистрировано 146 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 101
Ош - 1
Чуйская область – 34
Ошская область - 1
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 7
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 88 092 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 63 человека:
Бишкек – 34
Ош –2
Чуйская область – 16
Ошская область – 1
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область – 0.
Всего за весь период выздоровели 84 600 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3578.