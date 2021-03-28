В Кыргызстане на 28 марта зарегистрировано 146 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 101

Ош - 1

Чуйская область – 34

Ошская область - 1

Таласская область - 0

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 7

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 88 092 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 63 человека:

Бишкек – 34

Ош –2

Чуйская область – 16

Ошская область – 1

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 84 600 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 3578.