За последствия вакцинации от коронавируса будет отвечать глава Минздрава

Сегодня, 29 марта, в Кыргызстане стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinopharm. Первым прививку получит министр здравоохранения и соцразвития КР Алымкадыр Бейшеналиев и его заместители. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, эффективность китайской вакцины высокая и каких-либо побочных эффектов не зарегистрировано. Однако, в случае осложнений за последствия будет отвечать правительство, в частности Минздрав и сам Алымкадыр Бейшеналиев.

"За летальные исходы от вакцинации против коронавируса будет отвечать правительство, Министерство здравоохранения и социального развития. Также я как министр здравоохранения буду нести персональную ответственность", - сказал Бейшеналиев.

Он отметил, что вакцина не будет проводиться лицам, не достигшим 18 лет, тем, кто страдает аллергией и переболевшим COVID-19 - кто имеет достаточное количество антител.

В рамках первого этапа вакцинации китайской вакциной Sinopharm будут привиты 75 тысяч человек. Вакцинация будет проводиться двукратно и на добровольной основе.

В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, учителя, сотрудники Погранслужбы, МВД и таможенники.