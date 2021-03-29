Погода
$ 84.76 - 84.89
€ 99.80 - 100.92

За последствия вакцинации от коронавируса будет отвечать глава Минздрава

153  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 29 марта, в Кыргызстане стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinopharm. Первым прививку получит министр здравоохранения и соцразвития КР Алымкадыр Бейшеналиев и его заместители. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, эффективность китайской вакцины высокая и каких-либо побочных эффектов не зарегистрировано. Однако, в случае осложнений за последствия будет отвечать правительство, в частности Минздрав и сам Алымкадыр Бейшеналиев.

"За летальные исходы от вакцинации против коронавируса будет отвечать правительство, Министерство здравоохранения и социального развития. Также я как министр здравоохранения буду нести персональную ответственность", - сказал Бейшеналиев.

Он отметил, что вакцина не будет проводиться лицам, не достигшим 18 лет, тем, кто страдает аллергией и переболевшим COVID-19 - кто имеет достаточное количество антител.

В рамках первого этапа вакцинации китайской вакциной Sinopharm будут привиты 75 тысяч человек. Вакцинация будет проводиться двукратно и на добровольной основе.

В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, учителя, сотрудники Погранслужбы, МВД и таможенники.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398900
Теги:
вакцина, правительство, Кыргызстан, больница, коронавирус, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1127 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  