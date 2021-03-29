Алымкадыр Бейшеналиев первым в Кыргызстане получил прививку от коронавируса

Министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев получил прививку от коронавируса. После процедуры он заявил журналистам, что чувствует себя хорошо.

Сегодня, 29 марта, в Кыргызстане начался первый этап вакцинации от коронавируса китайской вакциной Sinopharm. Вместе с главой Минздрава были вакцинированы его заместители. Всего планируется привить в рамках первого этапа 75 тысяч граждан.

Ранее Алымкадыр Бейшеналиев сказал, что за негативные последствия вакцинации будет отвечать правительство, Минздрав и он лично.