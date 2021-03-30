В Кыргызстане от коронавируса китайской вакциной привито уже 100 человек

Состояние привитого от коронавируса министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева удовлетворительное. Об этом на брифинге 30 марта сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ Айнура Акматова.

Она напомнила, что вчера, 29 марта, в Кыргызстане стартовала вакцинация от коронавируса. В первый день было привито китайской вакциной Sinopharm 100 человек.

Из них:

в Бишкеке - 42 человека

в Чуйской области - 30 человек

в Оше - 28 человек.

"Состояние министра удовлетворительное. Остальных привитых - тоже. Все прошли консультацию от врача ЦСМ, получили памятку от вакцине, ее действии. Также им выдан бейджик, где имеется прививочная карта о данных - когда и где человек был привит. Все данные будут заноситься в электронную базу данных, где будет сообщаться о реакциях на вакцину", - сообщила Акматова.