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В Кыргызстане от коронавируса китайской вакциной привито уже 100 человек

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- Оксана Гут
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Состояние привитого от коронавируса министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева удовлетворительное. Об этом на брифинге 30 марта сказала начальник Управления общественного здравоохранения МЗ Айнура Акматова.

Она напомнила, что вчера, 29 марта, в Кыргызстане стартовала вакцинация от коронавируса. В первый день было привито китайской вакциной Sinopharm 100 человек.

Из них:

в Бишкеке - 42 человека

в Чуйской области - 30 человек

в Оше - 28 человек.

"Состояние министра удовлетворительное. Остальных привитых - тоже. Все прошли консультацию от врача ЦСМ, получили памятку от вакцине, ее действии. Также им выдан бейджик, где имеется прививочная карта о данных - когда и где человек был привит. Все данные будут заноситься в электронную базу данных, где будет сообщаться о реакциях на вакцину", - сообщила Акматова.


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URL: https://www.vb.kg/398937
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (1132 материалов)
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