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В Кыргызстане на 30 марта зарегистрировано 113 новых случаев COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 30 марта зарегистрировано 113 новых случаев COVID-19. Об этом сообщила на брифинге начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Из них:

в г. Бишкек – 61,

город Ош – 0,

в Чуйской области – 44,

в Ошской области – 0,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 3,

в Ыссык-Кульской области – 5,

в Джалал-Абадской области – 0,

в Баткенской области – 0.

За весь период зарегистрировано всего – 88 276 случаев, из них 45 798 случаев – лабораторно подтвержденные, 42 478 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 70 пациентов. Из них:

в Бишкек – 33,

г.Ош – 1,

Чуйская область – 19,

Ошская область – 13,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 4,

Иссык-Кульская область – 0,

Джалал-Абадская область – 0,

Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровело 84 723 пациента.

За сутки проведено – 5 493 ПЦР исследования.


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URL: https://www.vb.kg/398938
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1132 материалов)
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