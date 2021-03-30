В Кыргызстане на 30 марта зарегистрировано 113 новых случаев COVID-19. Об этом сообщила на брифинге начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Из них:
в г. Бишкек – 61,
город Ош – 0,
в Чуйской области – 44,
в Ошской области – 0,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 3,
в Ыссык-Кульской области – 5,
в Джалал-Абадской области – 0,
в Баткенской области – 0.
За весь период зарегистрировано всего – 88 276 случаев, из них 45 798 случаев – лабораторно подтвержденные, 42 478 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 70 пациентов. Из них:
в Бишкек – 33,
г.Ош – 1,
Чуйская область – 19,
Ошская область – 13,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 4,
Иссык-Кульская область – 0,
Джалал-Абадская область – 0,
Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровело 84 723 пациента.
За сутки проведено – 5 493 ПЦР исследования.