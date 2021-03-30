За сутки от коронавируса скончался один человек в Бишкеке

За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса скончался один человек. Об этом сообщила на брифинге начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новый клинико-эпидемиологически подтвержденный COVID-19 зарегистрирован в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1498 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 469, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1029.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 530 пациентов, на амбулаторном лечении находятся - 577 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 279,

г. Ош – 16,

в Чуйской области – 159,

в Ошской области – 4,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 9,

в Иссык-Кульской области – 42,

в Джалал-Абадской области – 16,

в Баткенской области – 5 пациентов.

Из 530 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 4 (0,7%) удовлетворительные, 389 (73,3%) средней тяжести, 115 (21,6%) тяжелые и 22 (4,1%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в:

г. Бишкек – 391,

г. Ош – 6,

в Чуйской области – 134,

в Ошской области – 15,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 9,

в Иссык-Кульской области – 17,

в Джалал-Абадской области – 0,

в Баткенской области – 5 пациентов.