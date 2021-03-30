За сутки от коронавируса скончался один человек в Бишкеке

За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса скончался один человек. Об этом сообщила на брифинге начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новый клинико-эпидемиологически подтвержденный COVID-19 зарегистрирован в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего – 1498 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 469, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1029.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 530 пациентов, на амбулаторном лечении находятся - 577 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 279,
г. Ош – 16,
в Чуйской области – 159,
в Ошской области – 4,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 9,
в Иссык-Кульской области – 42,
в Джалал-Абадской области – 16,
в Баткенской области – 5 пациентов.
Из 530 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 4 (0,7%) удовлетворительные, 389 (73,3%) средней тяжести, 115 (21,6%) тяжелые и 22 (4,1%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в:
г. Бишкек – 391,
г. Ош – 6,
в Чуйской области – 134,
в Ошской области – 15,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 9,
в Иссык-Кульской области – 17,
в Джалал-Абадской области – 0,
в Баткенской области – 5 пациентов.