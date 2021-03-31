В Кыргызстане зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 31 марта зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 48,
г. Ош – 1,
в Чуйской области – 36,
в Ошской области – 1,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 1,
в Ыссык-Кульской области – 6,
в Джалал-Абадской области – 4,
в Баткенской области – 1.
За весь период зарегистрировано всего – 88 374 случая, из них 45 868 случаев – лабораторно подтвержденные, 42 506 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 86 пациентов.
Из них:
в Бишкек – 44,
г. Ош – 2,
Чуйская область – 25,
Ошская область – 1,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 1,
Иссык-Кульская область – 13,
Джалал-Абадская область – 0,
Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровело - 84 809 пациентов.
За сутки проведено – 5 388 ПЦР исследований.