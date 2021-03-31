В Кыргызстане зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 31 марта зарегистрировано 98 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 48,

г. Ош – 1,

в Чуйской области – 36,

в Ошской области – 1,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 1,

в Ыссык-Кульской области – 6,

в Джалал-Абадской области – 4,

в Баткенской области – 1.

За весь период зарегистрировано всего – 88 374 случая, из них 45 868 случаев – лабораторно подтвержденные, 42 506 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 86 пациентов.

Из них:

в Бишкек – 44,

г. Ош – 2,

Чуйская область – 25,

Ошская область – 1,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 1,

Иссык-Кульская область – 13,

Джалал-Абадская область – 0,

Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровело - 84 809 пациентов.

За сутки проведено – 5 388 ПЦР исследований.